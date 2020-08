per Mail teilen

Bis zu 20.000 Menschen haben in Berlin gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Ohne Masken und Abstände zu einander - dafür mit menschenverachtenden Äußerungen und Übergriffen gegen Journalistinnen und Journalisten. "Es läuft was schief", kommentiert Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert im Video.

Regierungssprecherin: Verhalten vieler Teilnehmenden nicht gerechtfertigt

Die Bundesregierung hat scharf kritisiert, dass bei der Demonstration am Wochenende in Berlin gegen die geltende Maskenpflicht und Abstandsregeln verstoßen wurde. Das Verhalten vieler Demonstrierender sei in keiner Weise gerechtfertigt und nutze das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Dabei sei es nicht nur zu gravierenden Verstößen gegen die Hygieneregeln gekommen, sondern nach aktuellem Kenntnisstand auch zu menschenverachtenden Äußerungen. Journalisten und Journalistinnen seien bei ihrer Arbeit behindert worden.

machen sie sich ihr eigenes bild...#B0108 #covid19 #corona #impfgegner #verschwörungsideologien #rechtsradikale #yogisten #sonnenanbeter #linksaußen #freiheitsrechte #diktatur #grundgesetz #maskenpflicht #abstandhalten #reichsbürger #qanon #esoteriker und viele mehr. den „tag der freiheit“ - zu sehen donnerstag 22.15 uhr #dunjahayali dunjahayali, Instagram , 1.8.2020, 17:43 Uhr

Die Bundesregierung habe größtes Verständnis für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Teilnehmende sollten sich dennoch fragen, so Demmer wörtlich, was es bedeute, Seite an Seite mit Menschen zu demonstrieren, die rechtem Gedankengut und Verschwörungstheorien anhingen.

Polizei spricht von bis zu 20.000 Menschen bei der Demo

In Berlin hatten nach Polizeiangaben bis zu 20.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung demonstriert und gefordert, diese abzuschaffen. Die Veranstalter selbst sprachen von wesentlich höheren Teilnehmerzahlen. Aufgrund von Verstößen gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln löste die Polizei die anschließende Kundgebung unweit der Berliner Siegessäule am späten Samstagnachmittag auf.