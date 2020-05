SPERRFRIST DO, 23:55 UHR: ARD-Deutschlandtrend: Corona und Sonntagsfrage

Über die Hälfte der Deutschen hält die derzeit bestehenden Corona-Maßnahmen für richtig. Im ARD-Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin wünschen sich 56 Prozent, dass die Politik an den bisherigen Einschränkungen festhält. 40 Prozent sind dafür, die Maßnahmen in größerem Maß zu lockern. ---- Der Blick auf die Corona-Maßnahmen fällt unterschiedlich aus, je nach Partei-Sympathie: Bei den Anhängern und Anhängerinnen von SPD, Grünen und CDU/CSU sind es je mehr als 60 Prozent, die an den Einschränkungen festhalten wollen. Bei den Linken-Anhängern ist es knapp die Hälfte. Dagegen sind bei AfD- und FDP-Anhängern jeweils mehr als 60 Prozent für größere Lockerungen. Weiterhin kritisch sehen viele Deutsche den Neustart der Fußball-Bundesliga: Laut dem ARD-Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin halten es 56 Prozent für falsch, dass die Bundesliga an diesem Wochenende mit Geisterspielen weitergeht. In der Sonntagsfrage von infratest dimap gibt es kaum Veränderungen: Mit großem Abstand