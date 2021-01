per Mail teilen

Die Coronamaßnahmen empfinden immer mehr Menschen als Belastung. Fast die Hälfte der Befragten hat das angegeben, vor Weihnachten war es nur ein Drittel. Vor allem die Jüngeren haben Schwierigkeiten mit den Einschränkungen, von den 18 bis 40 Jährigen sind es knapp 60 Prozent, während Menschen im Rentenalter weniger Probleme haben. Die Arbeit der Bundesregierung und die der Landesregierungen in der Pandemie werden mittlerweile auch kritischer gesehen. Mit der Regierungsarbeit nicht zufrieden sind 54 Prozent, 42 Prozent waren es zu Jahresbeginn. Nur die Anhängerinnen und Anhänger von CDU und CSU sehen die Regierungsarbeit positiv - und zwar 74 Prozent. Besonders kritisch sind die Wählerinnen und Wähler von FDP und AfD. 80 bzw 93 Prozent sind unzufrieden mit dem Krisenmanagement von Merkel, Dreyer, Kretschmann und den anderen. In der Sonntagsfrage gibt es aber kaum Bewegung. CDU/CSU 34 %, minus 1, SPD 15 plus 1, Grüne 21, AfD 10 und FDP 7 Prozent, alle unverändert und die Linke kommt auf 6 Prozent, das ist minus ein Punkt.