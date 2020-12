(bitte unbedingt Sperrfrist beachten!!! 01.12. 2020/6:00 Uhr)

Anmod: Die Coronavirus-Pandemie hat Dutzende Millionen Menschen in tiefe Not gestürzt. Im nächsten Jahr werden 235 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen sein - so heißt es im heute (1.12.2020 – 06:00 Uhr) von den Vereinten Nationen vorgestellten Nothilfe-Jahresbericht. Dietrich Karl Mäurer:

MoE: Die Zahl der hilfsbedürftigen Menschen ist innerhalb eines Jahres um vierzig Prozent gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Angesichts dessen ruft UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die Weltgemeinschaft auf zur Solidarität mit den Menschen in deren "dunkelster Stunde". Laut dem nun in Genf vorgestellten Nothilfebericht der Vereinten Nationen leiden viele Menschen unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Länder riegelten ihre Grenzen ab, schlossen Betriebe, Märkte und öffentliche Einrichtungen. Insbesondere in schwachen Volkswirtschaften habe sich dadurch die Armut verstärkt. Weitere Ursachen für Not sind Konflikte, Vertreibung, extremes Wetter und Naturkatastrophen. Die UNO veranschlagt für humanitäre Hilfe im nächsten Jahr einen Bedarf in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar. Das entspricht umgerechnet mehr als 29 Milliarden Euro. Damit soll gemeinsam mit Partnerorganisationen 160 Millionen besonders bedürftigen Menschen in 56 Ländern geholfen werden - mit Lebensmitteln, Wasser, Medizin, Kleidung und Unterkünften. Zudem sollen Kinder in Flüchtlingslagern unterrichtet werden und Impfungen erhalten. Dietrich Karl Mäurer, Zürich