In den deutschen Bundesländern sind die ersten Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs gegen das Coronavirus eingetroffen. Geliefert wurden pro Bundesland knapp 10.000 Dosen, mit denen zuerst die Bewohner und das Personal in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden sollen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa beginnt das flächendeckende Impfen morgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einem Tag der Hoffnung. Der Impfstoff sei der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurück bekämen.