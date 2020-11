Noch in diesem Monat wollen Biontech und Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA beantragen. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht neue Test-Strategie des RKI skeptisch. Risikogruppen sollen nach Empfehlung der Impfkommission bei Impfungen bevorzugt werden. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...