Deutschlandweit will die Bundesregierung an 19 Standorten eine Nationale Gesundheitsreserve aufbauen. Über diese Reservelager und Beschaffungsmechanismen solle der Bedarf für ein halbes Jahr an Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten verfügbar sein.