Spahn appelliert: "Nicht in Gruppen im Park feiern"

Immer mehr Politiker und auch die Polizei beklagen, dass Menschen in Deutschland nicht verantwortungsbewusst mit der Ansteckungsgefahr umgehen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, man sollte in der Lage sein, drei oder vier Wochen auf bestimmte Dinge zu verzichten. Sich in Gruppen in den Park zu setzen und zu feiern, sei nicht sein Verständnis von Solidarität.