per Mail teilen

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt die Kirche eben zu den Gläubigen. So oder so ähnlich ist das Motto eines Projektes der evangelischen Kirchengemeinde Neureut-Kirchfeld in Karlsruhe. Sie baut zusammen mit Vertretern der Landeskirche einen Doppeldeckerbus zur fahrenden Kirche um.