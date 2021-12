In Stuttgart wird heute ein einzigartiger Aktenbestand der Städtischen Pfandleihe an das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg übergeben. Dabei handelt es sich um die Dokumentation der sogenannten „Silberabgabe“. Fünf Meter Akten in Form von 70 Ordnern mit rund 3000 Namen umfasst die vollständig erhaltende Dokumentation ab dem Februar 1939. Darin sind die Zwangsabgaben der jüdischen Bürgerinnen und Bürger nicht nur aus Stuttgart, sondern aus ganz Württemberg aufgeführt. Außerdem die Anfragen Überlebender und Familienangehöriger, die sich nach dem Krieg nach dem Verbleib der Abgaben erkundigt haben. Hintergrund ist ein von den Nationalsozialisten erlassenes Verbot, nach dem es der jüdischen Bevölkerung nicht mehr gestattet war, Edelmetalle und Juwelen zu behalten. Die sogenannte "Silberabgabe" wurde über die städtischen Pfandleihen abgewickelt. Der deutschlandweit bedeutsame Fund geht jetzt zur weiteren wissenschaftlichen Auswertung an das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg