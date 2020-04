per Mail teilen

Kranke und tote Blaumeisen machen den Experten in Deutschland derzeit Sorgen. Die ersten Tiere wurden in Rheinland-Pfalz gefunden. Inzwischen wurden mehr als 8.000 Fälle meldet.

Die ersten kranken und toten Blaumeisen wurden Mitte März in Rheinland-Pfalz – in Rheinhessen und im Westerwald – entdeckt und gemeldet. Es wurde aber schnell klar, dass das Ausbreitungsgebiet sehr viel größer ist, berichtete Lars Lachmann, Leiter des Bereichs Vogelschutz beim NABU, im SWR. Am Gründonnerstag seien die ersten Meldungen aus Niedersachsen gekommen.

Zu Beginn waren es etwa 150 tote Blaumeisen, die gefunden wurden, doch über Ostern sei die Zahl sprunghaft angestiegen, so Lachmann: "Über das Osterwochenende haben wir jetzt mehr als 8.000 Meldungen bekommen, die wir jetzt erstmal auswerten müssen."

Vögel mit Atemnot

Es ist eine bisher in Deutschland unbekannte Vogelkrankheit. Die betroffenen Tiere wirken apathisch und zeigten keine Angst mehr vor dem Menschen – dadurch seien sie leicht zu erkennen, beschreibt Lachmann. Den Schilderungen zufolge litten die Tiere unter Atemnot und hätten schleimigen Ausfluss aus Augen und Schnabel.

Der Rat vom Fachmann: Futterstellen abräumen

Um die Ausbreitung in Deutschland einzudämmen, sollten eventuell noch in Garten oder auf dem Balkon verbliebene Futterstellen abgeräumt werden, sobald sich dort kranke Tiere aufgehalten haben, rät Lachmann im Audio.