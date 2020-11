Die Bundesregierung mahnt im Hinblick auf Weihnachten zu Umsicht und Vorsicht. Jeder sollte sich bewusst sein, dass es kein normales Weihnachtsfest, sondern ein Weihnachten in der Pandemie sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Grundsätzlich muss allen klar sein, dass es um Kontaktreduzierung geht. Das ist eines unser stärksten Instrumente im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie".

Er empfiehlt, vor Weihnachten eine "Schutzwoche" einzulegen, sofern möglich. Das sei auch der Grund, wieso die Schulferien bereits am 19. Dezember beginnen sollen. "Also eine Woche vor dem Weihnachtsfest, in der jeder seine Kontakte extrem reduziert, womöglich auch zu Hause bleibt, bevor es dann zum Beispiel zur Begegnung von Großeltern mit Enkeln kommt", so Seibert.

Lockerungen für Weihnachten und Silvester

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf grundlegende Vorgaben für die Weihnachtszeit geeinigt. Demnach sollen die im Dezember geltenden verschärften Kontaktbeschränkungen über die Feiertage etwas gelockert werden. Grundsätzlich sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 2021 insgesamt zehn Menschen aus dem engeren Familien- und Freundeskreis zusammenkommen dürfen.

Da familiär bedingte Reisen von touristischen Reisen schwer abzugrenzen seien, hätten sich Bund und Länder nicht darauf geeinigt, eine allgemein gültige Ausnahme bei der Nutzung von Hotels in den Beschluss aufzunehmen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche

Immer mehr Bundesländer wollen nun Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche erlauben. In Schleswig-Holstein können Verwandte vom 23. bis 27. Dezember maximal zwei Nächte im Hotel übernachten - das gab Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekannt. Niedersachsen will es sowohl für Verwandte als auch für enge Freunde ermöglichen, sich in Hotels einquartieren zu können. Auch Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen geben Hotelübernachtungsmöglichkeiten bei Familienbesuchen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert, dass sich einige Bundesländer nicht an die beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen halten wollen. Dem SWR sagte er, er sei überrascht über die Ausnahmen. Wenn sie tatsächlich kämen, wäre das ein Rückschlag für die Pandemiebewältigung. Wenn man so weitermache, werde es über Monate hinweg keine wirklichen Lockerungen geben.