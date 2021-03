Gehackte Video-Konferenz an Jettinger Gemeinschaftsschule

In Jettingen (Kreis Böblingen) hat sich ein Unbekannter in eine Video-Konferenz einer Gemeinschaftsschule gehackt und Lehrer und Schüler beleidigt. So hat die Schulleitung reagiert.