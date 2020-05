per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) überbrachte schlechte Nachrichten in der Bundespressekonferenz: Durch die Corona-Krise müssen Bund, Länder und Gemeinden mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen - und zwar 98,6 Milliarden Euro in diesem Jahr weniger als noch im Herbst erwartet. Das hat der Arbeitskreis Steuerschätzung unter Federführung des Finanzministeriums errechnet. Auf den Bund allein entfällt ein Minus von 44 Milliarden Euro, auf die Länder 35 Milliarden Euro, der Rest fehlt in den Kommunen. Der 1955 gegründete Beirat legt zwei Mal im Jahr seine Schätzungen vor - im November und im Mai.