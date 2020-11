per Mail teilen

Bundestagsabgeordnete aller anderen Fraktionen haben die AfD wegen der Zwischenfälle am Mittwoch scharf kritisiert. Besucher des Bundestags, die durch die AfD Zutritt bekamen, waren am Mittwoch in mehrere Büros eingedrungen und hatten Abgeordnete bedrängt. Grund war die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz.