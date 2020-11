per Mail teilen

Der Strafprozess gegen Frankreichs ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist schon kurz nach Beginn unterbrochen worden. Einer der Beschuldigten hatte aus gesundheitlichen Gründen um eine Vertagung gebeten. Am Donnerstag könnte der Prozess wieder aufgenommen werden. Aus Paris berichtet Sabine Wachs: Die Unterbrechung im Sarkozy-Prozess war erwartet worden. Schon vor Beginn hatte die Anwältin des Mitbeschuldigten Gilbert Azibert erklärt, ihr Mandant wolle aus gesundheitlichen Gründen eine Vertagung des Verfahrens beantragen. Die Richter gaben dem statt. Am Donnerstag soll ein gesundheitliches Gutachten zu Aziberts Zustand vorgelegt werden. Dann soll entschieden werden, ob der Prozess wieder aufgenommen werden kann. Am frühen Nachmittag war Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy vor Gericht erschienen, gemeinsam mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Im Jahr 2014, nach Sarkozys Präsidentschaft, sollen die beiden dem damaligen Staats