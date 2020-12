Vor fünf Jahren, am 31.August 2015 sagte Angela Merkel den Satz, der historisch geworden ist: „Wir schaffen das!“ In diesen fünf Jahren hat sich seitdem viel verändert. Der Blick zurück auf diesen Satz fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt. Wir stellen Ihnen in einer kleinen Reihe Menschen vor, für die dieser Satz Teil ihrer Lebensgeschichte geworden ist. Heute einen jungen Mann, der 2015 aus Gambia nach Deutschland kam und zwei Jahre später freiwillig in sein Herkunftsland zurückkehrte, um sich dort ein Leben aufzubauen, eine kleine Farm. Mein Kollege Mark Kleber hat mit dem jungen Mann gesprochen, auch darüber, wie ihn die zwei Jahre, die er im Kreis Esslingen verbrachte, geprägt haben.