Ryanair verstärkt sich am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Ab dem kommenden Sommer soll ein drittes Flugzeug der Fluggesellschaft am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden stationiert werden. Bisher sind dort zwei Maschinen von Ryanair dauerhaft. Durch das dritte Flugzeug sieht sich der Flughafen gestärkt – einerseits dadurch, dass mehr Flüge bewerkstelligt werden können. Andererseits, weil dadurch rund 30 neue Arbeitsplätze entstehen. Außerdem kündigten Flughafen und Fluggesellschaft zwei neue Flugziele an: Mailand Bergamo und Malta. Bestehende Routen sollen zudem mit mehr Flügen gestärkt werden. Aus dem Sommerflugplan genommen werde dagegen das Ziel Rom. Bereits für den Winterflugplan hatte Ryanair die Anzahl der Flüge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erhöht.