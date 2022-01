RLP GEW kritisiert Arbeitsbedingungen an Grund - und Förderschulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz hat die Situation an den Grund- und Förderschulen im Land kritisiert. In einem offenen Brief an Bildungsministerin Hubig heißt es, die Lage sei – nicht nur durch Corona – extrem angespannt.

Die GEW kritisiert, die Schulleitungen müssten immer mehr Aufgaben bewältigen, insbesondere Verwaltungsarbeit. Eine Entlastung dafür gebe es nicht. Zudem fehlten Lehrer. Dies habe zur Folge, dass viele Schulleiter und -leiterinnen überlegten, ihre Position aufzugeben. Viele fühlten sich ausgebrannt oder würden durch ihren Beruf dauerhaft krank, heißt es in dem Brief. Die GEW fordert: Unter anderem müssten Schulen so ausgestattet sein, dass Schulleiter nicht auch noch Klassen leiten müssten. Laut Bildungsministerium ist bereits in der Vergangenheit auf die wachsende Belastung reagiert worden. Unter anderem mit einer Anhebung der Besoldung. Es werde zudem geprüft, wie Schulen weiter unterstützt werden könnten.

Petra Wagner, SWR Redaktion Landespolitik