Nachdem 895 Rinder zwei Monate per Schiff transportiert worden sind, müssen sie nun getötet werden. Das haben die spanischen Behörden angeordnet. Der Frachter war am 18. Dezember im spanischen Cartagena losgefahren, durfte die Rinder aber nicht wie geplant in der Türkei abliefern. Die Behörden dort bezweifelten Berichten zufolge den Gesundheitszustand der Tiere. Auch ein Versuch, die Rinder nach Libyen zu liefern, scheiterte. Der Frachter kehrte am Donnerstag nach Cartagena zurück. Dort wurden die Tiere für nicht mehr transportfähig erklärt. Sie dürften aber auch nicht nach Spanien zurück, sondern müssten getötet werden. Tierschützer mahnten, den Lebend-Export von Tieren zu beenden.