Reutlingen wird Standort für Porsche/Cellforce-Batteriezellfertigung

Die neue gemeinsame Batteriezellfertigung des Sportwagenbauers Porsche und des Batterieherstellers Customcells (aus Schleswig-Holstein) kommt nach Reutlingen-Kirchentellinsfurt. Das haben die Gremien beider Unternehmen nun entschieden. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heyser:

Bis zuletzt hatte sich vor allem Tübingen noch große Hoffnungen gemacht, den Zuschlag für die neue Batteriezellfertigung zu erhalten. Doch die Unistadt, in der bereits das gemeinsame Jointventure von Porsche und Customcells seinen Sitz hat, ist raus: Weil sich die Planung im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt habe, so heißt es in einer Presseerklärung nun dazu. Groß dafür die Freude im benachbarten Reutlingen, wo die Batteriezellfertigung jetzt im Industriegebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt angesiedelt wird. Den Ausschlag dafür habe die gute Lage gegeben, heißt es von Seiten der Investoren. Man werde dadurch von den kurzen Wegen zu zahlreichen wichtigen Forschungs- und Industriepartnern im Raum Stuttgart profitieren. Auf einer gut 28.000 (28.151) Quadratmeter großen Fläche soll bereits ab dem kommenden Jahr eine neue Batteriezell-Fabrik gebaut werden. Diese soll 2024 in Betrieb gehen. Pro Jahr sollen dort so genannte Hochleistungs-Batteriezellen für etwa 1.000 Fahrzeuge hergestellt werden – die dann in neuen vollelektrisch angetriebene „Hochleistungsmodellen“ von Porsche eingebaut werden könnten. Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg fördern das Vorhaben mit rund 60 Millionen Euro. Insgesamt sollen (wohl) mehrere hundert Millionen Euro investiert werden.