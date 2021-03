In der rheinland-pfälzischen AfD gibt es nach Recherchen des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ Hinweise auf einen weiteren Mitarbeiter mit einer rechtsextremen Vergangenheit. Demnach arbeitet für die AfD-Landtagsfraktion ein Mann, der Aktivist der verbotenen Neonazi-Gruppe „Besseres Hannover“ gewesen sein soll.

Der Mann arbeitet für die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion als Referent. In dieser Funktion nimmt er etwa an Ausschusssitzungen teil und schreibt für die AfD-Fraktionszeitung. Außerdem ist er Abgeordneter in einem Ortsbeirat. Laut einer Verbotsverfügung von 2012 war er Teil der rechtsextremen Gruppe „Besseres Hannover“, die sich Behörden zufolge gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtete und NS-Ideologie verbreitete. Die AfD-Fraktion und der Mitarbeiter weisen die Vorwürfe zurück. Er sei kein Mitglied der Gruppe gewesen und habe sie in keiner Weise unterstützt. Erst vor wenigen Wochen hatte REPORT MAINZ über einen ähnlichen Fall berichtet: Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Frisch, hatte 2019 unter anderem in seinem Kreisverband Trier einen ehemaligen NPD-Mann als Minijobber beschäftigt.