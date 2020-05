per Mail teilen

Außenminister Maas hofft für den Sommer auf Reise-Regelungen mit einzelnen EU-Ländern. Die generelle Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt aber weiter - vorerst bis Mitte Juni. Und das ist gut so, meint Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser.

Außenminister Maas hofft für den Sommer auf Reise-Regelungen mit einzelnen EU-Ländern. Die generelle Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt aber weiter - vorerst bis Mitte Juni. Und das ist gut so, meint Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser.

Reisewarnung nicht gleich Reiseverbot

Im ARD Morgenmagazin nahm Außenminister Heiko Mass (SPD) Stellung zur Verlängerung der Reisewarnung bis Mitte Juni. In den kommenden Wochen sei kein üblicher Tourismus möglich, auch wenn eine Reisewarnung kein Reiseverbot sei, sagte Maas. "Wir haben in den letzten vier Wochen 240.000 Touristen aus der ganzen Welt zurückgebracht, wir wollen das weder über Pfingsten noch im Sommer wiederholen müssen."

Maas: Sommerurlaubs-Regelungen mit einzelnen EU-Ländern

Maas schloss aber nicht aus, dass die Deutschen im Sommer nicht nur im Inland, sondern auch innerhalb der Europäischen Union Urlaub machen können. Voraussetzung sei aber, dass man bei der Bekämpfung der Pandemie Erfolg habe.

Das Außenministerium sei mit allen europäischen Ländern im Gespräch - es gebe aber Unterschiede. So sei die Situation in Spanien und Italien schlimmer als in anderen Ländern. Er hoffe, dass es nach dem 14. Juni gar keine Reisewarnungen mehr geben müsse, sondern dass es "Regelungen gibt innerhalb der Europäischen Union, mit einzelnen Staaten, wie Tourismus stattfinden kann".