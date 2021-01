Beschäftigte haben von heute an ein Recht darauf, von zuhause aus zu arbeiten. In der Corona-Arbeitsschutzverordnung von Arbeitsminister Heil, SPD, steht wörtlich, der Arbeitgeber hat das seinen Beschäftigten anzubieten. Es sei denn, dass zwingende betriebliche Gründe dagegenstehen. Das Arbeitsministerium spricht von einer Pflicht für die Arbeitgeber. Mitarbeitende dagegen müssen das Angebot nicht annehmen. Die Verordnung gilt für Bürotätigkeiten und vergleichbare Arbeiten. Verstärkte Kontrollen seien nicht geplant. Und Bußgelder erwartet Heil nur im – Zitat „allergrößten Notfall“. Die Bundesregierung hat die Verordnung vor einer Woche beschlossen, nun tritt sie in Kraft. Sie ist bis Mitte März befristet. Die Bundesregierung verspricht sich davon weniger Kontakte etwa auf dem Weg zur Arbeit. Für die Arbeit in Firmen oder Behörden gelten zudem von heute an zusätzliche Vorschriften zur Kontaktreduktion und für das Tragen medizinischer Masken.

Gewerkschaften begrüßen die Verordnung für mehr Home Office. Widerspruch kommt dagegen aus der Wirtschaft. Arbeitgebervertreter befürchten noch mehr Bürokratie. Und: die Regeln überschritten die Grenze der unternehmerischen Selbstbestimmung in unzulässiger Weise.