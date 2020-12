Restaurants, Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben weiter geschlossen. Kritik an den gestrigen Beschlüssen von Bund und Ländern kommt aus der Opposition: Linksfraktionschef Bartsch sagte der Deutschen Presseagentur: Entscheidungen, die so weitreichend Grundrechte einschränkten, könnten nicht nach Gutsherrenart nach einer Videokonferenz verkündet werden. Die Kanzlerin, forderte Bartsch, sollte mit den Verabredungen der Ministerpräsidenten in den Bundestag kommen, darüber debattieren und entscheiden lassen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg dagegen begrüßte die Beschlüsse als harten aber unvermeidbaren Ansatz angesichts der hohen Infektionszahlen. Landsberg forderte in den Zeitungen der Funke mediengruppe zugleich längerfristige Perspektiven bei der Corona-Bekämpfung. Ein mehrmonatiger Lockdown sei nur schwer vorstellbar – aus Sicht der betroffenen Unternehmen, aber auch aus Sicht der Menschen, die sich zurecht ein wenig Normalität zurückwünschten. Bund und Länder hatten sich auf eine Verlängerung der e Corona-Regeln bis in den Januar hinein verständigt. Abhängig von den Infektionszahlen schloss Bayerns Ministerpräsident Söder mögliche weitere Verschärfungen nicht aus. Mecklenburg-Vorpommern dagegen will die Verlängerung der Maßnahmen möglicherweise nicht mittragen. Ein MV-Gipfel werde Mitte Dezember darüber beraten, sagte Ministerpräsidentin Schwesig.

Bund und Länder wollen Anfang Januar darüber sprechen, wie sie in der Corona-Pandemie weiter vorgehen wollen.