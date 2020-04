Ramadan wird dieses Jahr anders

Am Freitag beginnt für Muslime der Fastenmonat Ramadan. Es ist für die Gläubigen traditionell nicht nur eine Zeit des Verzichtes, sondern auch des gemeinschaftlichen Erlebens. So gibt es in den Moscheen nicht nur das tägliche Gebet, sondern es finden sich dort auch zahlreiche Menschen zu Sonnenuntergang zum gemeinsamen Fastenbrechen, dem Iftar-Essen, ein. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktsperren wird der Ramadan in diesem Jahr aber ganz anders ablaufen – weniger gemeinschaftlich. Ulrich Pick mit Einzelheiten: