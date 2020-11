Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat vorschnelle Kritik am umstrittenen Polizeieinsatz in Leipzig zurückgewiesen. Die Polizisten hätten „mitten im Geschehen eine gute Arbeit“ gemacht, sagte Wendt im Radioprogramm SWR Aktuell. Als die Versammlung aufgelöst war, habe man nicht „aus dem Stand heraus die Menschen alle zerstreuen und „schon gar nicht“ auf sie mit Wasserwerfern losgehen können.

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat vorschnelle Kritik am umstrittenen Polizeieinsatz in Leipzig zurückgewiesen. Die Polizisten hätten „mitten im Geschehen eine gute Arbeit“ gemacht, sagte Wendt im Radioprogramm SWR Aktuell. Als die Versammlung aufgelöst war, habe man nicht „aus dem Stand heraus die Menschen alle zerstreuen und „schon gar nicht“ auf sie mit Wasserwerfern losgehen können. „Ich wünschte mir, dass die Verwaltungsrichterinnen und -richter, die solche Entscheidungen am Freitag treffen, dann am Wochenende auch in der ersten Reihe der Polizei stehen und miterleben, was sie mit ihrer Entscheidung angerichtet haben“, sagte Wendt.