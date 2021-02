MoE Corona-Infektionen auch bei Kärcher

In einem Werk des Reinigungs- und Gartengeräteherstellers Kärcher in Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall haben sich mindestens 36 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Medienberichten zufolge sollen einige Mitarbeiter auch von der britischen Mutation des Virus betroffen sein. 19 Kontaktpersonen stehen unter behördlicher Quarantäne, sagte ein Kärcher-Sprecher Ende vergangener Woche. 251 weitere Mitarbeiter seien in betriebliche Quarantäne geschickt worden.Das Kärcher-Werk in Obersontheim hat mehr als 900 Beschäftigte.

Im Logistik-Zentrum des Werkzeug-Hersteller Würth in Künzelsau waren ebenfalls 40 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, mindestens drei davon mit der Corona-Mutation aus Großbritannien. Würth führt deshalb jetzt wöchentlich Schnelltests bei allen Mitarbeiter in seinen vier Logistik-Zentren durch.

