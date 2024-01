In Baden-Württemberg gibt es einen dramatischen Mangel an Sozialwohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Wohnungsmarkt-Studie des Pestel-Instituts. Weil Sozialwohnungen fehlen, sei der Staat zu immer höheren Ausgaben in Milliardenhöhe für das Wohnen bedürftigen Haushalten gezwungen, vor allem auch in Baden-Württemberg.