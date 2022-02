Pendlerpauschale erhöhen: Fast 20 Millionen Menschen profitieren

Das übliche Totschlag-Gegenargument, diese Maßnahme würde ja nur den sogenannten Besserverdienern helfen, halte ich für totalen Quatsch. Wer ist jeden Tag freiwillig auf überfüllten Landstraßen und Autobahnen unterwegs? Das ist nicht der Yuppie mit seinem Spaß-SUV. Das sind die Menschen, die es sein müssen. Die pendeln, weil aus ihrem Örtchen keine Straßenbahn zur Arbeit fährt. Weil sie sich eine Wohnung in der Nähe ihres Jobs nicht leisten können. Fast 20 Millionen Menschen pendeln jeden Tag in Deutschland, unter anderem legen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter besonders weite Wege zurück, eine Berufsgruppe, die wichtig, aber nicht übermäßig gut bezahlt ist. Was spricht also in Zeiten, in denen die Spritpreise schneller explodieren, als wir das alle vorhergesehen hätten, gegen diese Maßnahme. Die ja von niemandem als einzige Lösung angepriesen wird, sondern als Teil eines Maßnahmenpaketes wirken könnte. Übrigens ist die Pendlerpauschale verkehrsmittelunabhängig, auch wer mit Bus, Bahn oder besonders umweltschonend mit dem Pferdewagen zur Arbeit fährt, kann sie in Anspruch nehmen. Aber auf die bösen, reichen Autofahrer zu schimpfen, ist in Klimawandelzeiten halt angesagter, als sich mit einem Vorschlag in Ruhe auseinanderzusetzen.