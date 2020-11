per Mail teilen

Das Parlamentarische Kontrollgremium wird sich in seiner nächsten Sitzung mit möglichen verfassungsfeindlichen Aktionen und Aussagen aus den Reihen der sogenannten „Querdenker“ befassen. Unter den „Querdenken“-Demonstranten gebe es Menschen, die offen den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ablehnten, sagte der Grünen- Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz im SWR. Er habe das Thema deshalb auf die Tagesordnung des Ausschusses setzen lassen. Es sei nicht möglich, "Querdenker“ pauschal vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, dazu sei die Gruppe zu heterogen, so der Innenpolitiker, aber es gehe darum, ob innerhalb der Gruppe Menschen unterwegs seien, "die gegen die Verfasstheit unseres Rechtsstaates ein Beobachtungsfall sein könnten“, was das Bundesamt für Verfassungsschutz "vollkommen selbstständig“ entscheide. Es sollte jedoch "ein Auge darauf“ werfen.