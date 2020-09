Geparkte Autos nehmen in den Städten viel Platz weg, den man auch anders verwenden könnte. Darauf wollen die Veranstalter des so genannten Parking Day in Karlsruhe aufmerksam machen.

Coronabedingt findet der Aktionstag in diesem Jahr dezentral über das ganze Karlsruher Stadtgebiet verteilt statt: An siebzehn Standorten wollen die Teilnehmer zeigen, was man mit Parkplätzen Kreatives anfangen könnte, wenn sie nicht von Autos blockiert würden.

Auf dem Gutenbergplatz in der Karlsruher Weststadt können Interessierte Lastenfahrräder Probe fahren. Vor dem Leih-Lokal in der Oststadt werden Waffeln gebacken. Der Parking Day wurde vor 15 Jahren in San Francisco ins Leben gerufen. Er findet immer am dritten Freitag im September statt.