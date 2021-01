per Mail teilen

Baden-Württemberg verzichtet nach dem Ausbruch der Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat in einer Pressekonferenz die Entscheidung begründet, den Corona-Lockdown auch in Kitas und Schulen bis zum 14. Februar fortzusetzen.