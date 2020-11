Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht von einer schnelleren Erholung der Wirtschaft in Deutschland aus als befürchtet. Die Maßnahmen der Regierung - wie etwa die Mehrwertsteuersenkung oder die weitflächige Kurzarbeit - hätten gewirkt, sagte Scholz im ARD-Morgenmagazin. Dadurch hielten sich die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Grenzen. Das Licht am Ende des Tunnels sei sichtbar, so der SPD-Politiker. Deutschland habe über Jahre gut gewirtschaftet und sei nun in der Lage, in der Krise alles Notwendige zu tun. Scholz will am Nachmittag die aktuelle Prognose der Steuerschätzer bekanntgeben.