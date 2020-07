Heil will schnelles Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das vom Kabinett beschlossene Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche rasch umsetzen. Werkverträge und Leiharbeit sollten im Kernbereich der Branche untersagt werden, so Heil.