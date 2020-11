Anmoderationsvorschlag: Karl Dall ist tot. (Hier Todesumstände beschreiben). Seit Ende der 60er Jahre war er als Blödelbarde in Deutschland unterwegs, live auf der Bühne, im Kino, vor allem aber auch im Fernsehen. Danny Marques Marcalo erinnert an Karl Dall. Text: O-Ton: Ich bring meiner Frau jeden Morgen den Kaffee ans Bett und da kann sie dann mit einer Handmaschine mahlen. Kein Witz zu flach. Karl Dall, der Mann mit dem müden Augenlid, bombardiert die Bundesrepublik ab Ende der 60er Jahre mit Blödsinn. Als Teil der Truppe Insterburg und Co. wird er zum Star. Auf der Bühne herrscht Anarchie. Karl Dall hat ein Rohr in der Hand. O-Ton: Instrumentenschlacht 415 Meine Damen und Herren, sie werden sich wundern. Was macht dieser Herr mit so einem Rohr? (Gelächter) Da haben sie gar nicht so Unrecht, das kann ihnen keiner verbieten. – Nein, das kann keiner verbieten. – Nein, keiner. – Nein das kann keiner verbieten. – Nein keiner. – Ich glaube, dass kann nicht mal