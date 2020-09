Eine Nachhaltigkeitswoche im Bundestag – gestern eingeläutet, heute geht es quasi nahtlos weiter – mit dem Klimaschutzbericht. Die Bundesregierung präsentiert die vergleichsweise guten Zahlen fürs vergangene Jahr, was Treibhausgasemissionen angeht – das Minus 40-Prozent-Ziel für 2020, verglichen mit 1990, rückt in greifbare Nähe. Vor allem der Energiesektor hat dazu beigetragen – beim Verkehr und den Gebäuden liegt in puncto CO2-Ausstoß noch vieles im Argen. Vom kommenden Jahr an sollen die Berichte aufzeigen, ob das Klimaschutzprogramm 2020 wirkt. Ob die einzelnen Bereiche ihre Treibhausgas-Budgets einhalten. Oder ob es Sonderprogramme geben muss, wozu das Klimaschutzgesetz die einzelnen Ministerien dann zwingen würde. Die Nachhaltigkeitswoche im Bundestag ist eine Premiere. Bisher wurde vor allem der Haushalt an mehreren Tagen nacheinander behandelt. Jetzt soll es auch um lange Linien in der Nachhaltigkeits-Politik gehen. Angela Ulrich, Berlin