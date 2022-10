Nach Vollsperrung: A8 in Höhe Pforzheim wieder frei

Nach Angaben der Polizei wurde die Fahrbahn auf Höhe Pforzheim in Richtung Karlsruhe bereits am Nachmittag wieder freigegeben. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart auf gleicher Höhe folgte um kurz vor 18 Uhr. Eigentlich war die Fertigstellung auf 20 Uhr angepeilt worden. Die zuständige Autobahn GmbH Südwest hatte am Nachmittag aber mitgeteilt, die Arbeiten seien etwas zügiger fertig geworden als geplant. Die A8 war auf Höhe Pforzheim seit dem späten Freitagabend voll gesperrt gewesen. Grund war der sechsspurige Ausbau der A8.