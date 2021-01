Die Parfümeriekette Douglas streicht europaweit ihr Filialnetz zusammen, 2.500 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Auch Deutschland ist betroffen. Künftig will das Unternehmen stärker auf den Onlinehandel setzen. GH aus der SWR WIRED

Allein in Deutschland sollen nach Angaben des Unternehmens 60 der über 400 Douglasfilialen bis zum Herbst 2022 geschlossen und 600 Stellen gestrichen werden. Dabei werde es auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Welche Läden vor dem Aus stehen, will Douglas am Montag bekannt geben. Man wolle zuerst die betroffenen Mitarbeitenden informieren, sagte eine Sprecherin dem SWR. Die Schließungen sind auch eine Folge der Coronakrise: Im letzten Jahr haben die Filialen an Umsatz verloren, das Online-Geschäft dagegen lief gut. Unterm Strich machte der Düsseldorfer Konzern im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von über 500 Millionen Euro. Die Parfümeriekette hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, das

Filialnetz auf den Prüfstand zu stellen.