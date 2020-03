MoE IG Metall BW und Arbeitgeber einigen sich auf Krisen-Tarifabschluß

Stuttgart Die IG Metall in Baden-Württemberg und der Arbeitgeberverband Südwestmetall haben sich auf einen Krisen-Tarifvertrag verständigt. Beide Seiten erklärten wesentliche Teile des in NRW erzielten Pilot-Tarifabschlusses zu übernehmen. Christof Gaißmayer Beitrag: Nach der Einigung von IG Metall und Arbeitgebern in Baden-Württemberg gibt es für die Metaller Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Außerdem treten der Entgelttarifvertrag sowie der Manteltarifvertrag für Auszubildende unverändert wieder in Kraft. Die in NRW vereinbarten Regelungen zur Kurzarbeit werden nicht übernommen. Der Grund: Die dazu in Baden-Württemberg bereits bestehende Vereinbarung stellt die Beschäftigten im Fall von Kurzarbeit deutlich besser. Dabei bleibt es. Der jetzt erzielte Tarifabschluss gilt nur befristet, bis Ende des Jahres. Wesentliche Punkte der bisherige Metall-Tarifverhandlungen wurden angesichts der zuspitzung der Corona-Krise vertagt. Metall-Arbeitgeber-Chef Stefan Wolf erklärte: Der Abschluss ist ein Beispiel dafür, dass sich die Sozialpartnerschaft der Tarifvertragsparteien in der Metall- und Elektroindustrie gerade in schlechten Zeiten immer wieder bewährt. Und der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger sagte: Jetzt geht es in erster Linie darum, die Krise zu meistern.