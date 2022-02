MoE Forschungsstelle Rechtsextremismus

In Baden-Württemberg soll es künftig einen Lehrstuhl für Rechtsextermismus geben. Das hat das grün-schwarze Kabinett heute in Stuttgart beschlossenen. Damit soll deutschlandweit erstmals eine politikwissenschaftliche Professur das Thema Rechtsextremismus erforschen. Aus der Redaktion Landespolitik Filiz Kükrekol

Mit der Forschungseinrichtung stelle man sicher, dass das Thema Rechtsextremismus dauerhaft, systematisch und vernetzt erforscht werden könne, so Wissenschaftsministerin Bauer. Dass sich erstmals eine Politikprofessur ausschließlich mit dem Thema Rechtextremismus beschäftigen werde sei sicher. Offen hingegen sei noch, aus welchen Fachbereichen die beiden anderen Professuren kommen würden. Die Forschungsstelle Rechtextremismus soll fächerübergreifend arbeiten. Außerdem soll sie in engem Austausch mit der Dokumentationsstelle Rechtextremismus in Karlsruhe stehen. Die Neun Universitäten im Land können sich schon bald um den Lehrstuhl bewerben, eine Standortentscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Ministerpräsident Kretschmann zeigte sich besorgt, um die Stimmung im Land. Rechtsextremisten versuchten, die hochemotionalen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Forschungsstelle komme auch deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt fügte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an.