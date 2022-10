BW bringt Doppelhaushalt voran

per Mail teilen

In Stuttgart bringt Finanzminister Bayaz von den Grünen heute den Doppelhaushalt 2023 / 24 in den Landtag ein. Der sieht für die beiden Jahre 121 Milliarden Euro vor. Aus der Redaktion Landespolitik Filiz Kükrekol

Unter anderem sollen von diesem Geld 1.700 neue Stellen in den Bereichen Bildung, Justiz und bei der Polizei finanziert werden: Die Grün-Schwarzen Koalitionäre sprechen hier von Investitionen in die wichtigsten Zukunftsaufgaben.

In der ersten Beratung geht es um die Eckpunkte, denn offen ist noch das Ergebnis der Steuerschätzung, die Ende der Woche vorliegen soll. Davon erhofft sich Finanzminister Bayaz einen besseren Überblick über die Einnahmen. Außerdem ist die Sonderministerpräsidentenkonferenz kommende Woche entscheidend. Die soll klären, in welcher Höhe sich die Länder am 3. Entlastungspaket des Bundes beteiligen sollen. Die abschließende Beratung des Doppelhaushaltes 23/24 ist für den Dezember geplant.