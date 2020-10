Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist im ersten Halbjahr 2020 besser durch die Corona-Krise gekommen als andere Bundesländer. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 Prozent eingebrochen – im bundesweiten Durchschnitt waren es 6,6 Prozent. Im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz gingen die Umsätze den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um fast 40 Prozent zurück. Und auch die Industrie war stark betroffen: So brachen die Umsätze im Bereich des Autobaus und der Zulieferer um mehr als 21 Prozent ein, im Maschinenbau waren es fast 18 Prozent und im größten Industriezweig, der chemischen Industrie, immer noch gut zehn Prozent. Im Vergleich dazu stand der Einzelhandel insgesamt gesehen deutlich besser da, auch wenn es hier große Unterschiede gab: Das Geschäft mit Sportartikeln und besonders Fahrrädern lief sehr gut, Kleidungs- und Schuhgeschäfte blieben dagegen auf großen Teilen ihrer Ware sitzen. Der Präsident des Statistischen Landesamtes Hürter sagte, die aktuelle Krise zeichne sich dadurch aus, dass sie sehr tiefgreifend sei, sich aber auf einen kurzen Zeitraum erstrecke. Die Wirtschaft sei vor allem in den Monaten März, April und Mai hart getroffen worden. Spätestens im Juni habe eine Erholung eingesetzt. Dass Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Ländern besser durch die Krise gekommen ist, liegt an der Wirtschaftsstruktur. Noch stärker betroffen sind Bundesländer, in denen etwa der Maschinen- und Autobau eine noch größere Rolle spielen – wie zum Beispiel in Baden-Württemberg.