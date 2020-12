Wir müssen handeln, besser früher als später, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Alle vier Minuten sterbe ein Mensch in Deutschland mit dem Virus, das könne man nicht akzeptieren, so Söder. Und er erklärte, er gehe davon aus, dass es noch vor Weihnachten eine weitere Bund-Länder-Konferenz geben werde.

OT

Auch Kanzleramtsminister Braun sagte, weil ein Lockdown der jetzigen Art auf Dauer nicht funktioniere, müsse es mindestens in den Hotspots noch einmal deutliche Verschärfungen geben. Wenn es von Länderseite die Bereitschaft gebe, etwas gemeinsam gegen die Hotspots zu tun, dann sei die Bundesregierung sofort dabei, sagte Braun der Bild. Auch der Präsident des Deutschen Städtebundes, Jung, sprach sich für regionale Verschärfungen aus. Bei einer Inzidenz von über 200 seit es dringend geboten, für einige Wochen einen stärkeren Lockdown zu machen, sagte Jung im Morgenmagazin. Anders bekomme man die Situation nicht in den Griff.