Mietpreisbremse verlängert + geschärft ab 01.04. (für Mi)

Anmod.: Wie geplant tritt heute zum 01. April die Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse in Kraft. Das haben Union und SPD mit den Stimmen der großen Koalition im Bundestag schon Mitte Februar so beschlossen. Die verlängerte Mietpreisbremse gilt zunächst bis Mitte 2025. Sie bezieht sich nur auf Neu-Vermietungen. +++ Mit der verlängerten und geschärften Mietpreisbremse werden die Möglichkeiten für Mieter ausgeweitet. Denn: Die neue Mietpreisbremse hat nun eine längere Frist, in der Mieter Rückforderungen stellen dürfen. Wenn sie also feststellen, dass sie zu viel Miete zahlen nach den Bedingungen der Mietpreisbremse – dann haben sie künftig 30 Monate lang rückwirkend die Chance, diese zuviel gezahlte Miete wieder zurück zu bekommen. Und zwar vom Beginn des Mietvertrages an. Die einzelnen Bundeslänger dürfen weiterhin Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt per Rechtsverordnung bestimmen. Die Geltungsdauer soll dabei wie bisher schon 5 Jahre betragen. Eine der Grundlagen