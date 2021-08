Der Anteil von Corona-Neuinfektionen unter Reiserückkehren ist in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Die Zahlen haben sich nach SWR-Recherchen in den letzten zwei Wochen glatt verdoppelt. Knut Bauer:

Rund 2000 Corona-Infektionen hat das Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg von Anfang Juni bis Anfang August bei Rückkehrern aus Urlaubsländern registriert – 17 Prozent aller Neuinfektionen in dieser Zeit. Deren Anteil ist mit gut 1000 Fällen innerhalb der letzten 14 Tage auf 32 Prozent gestiegen. Betroffen sind nach SWR-Informationen vor allem Reiserückkehrer aus der Türkei, Kroatien, Spanien, Kosovo und Italien. Weil die Reisetätigkeit anhält und die Sommerferien in Baden-Württemberg bis Mitte September gehen, rechnet das Landesgesundheitsamt in den nächsten Wochen mit einer weiteren Zunahme infizierter Rückkehrer aus diesen Ländern.