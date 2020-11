Um den Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel, alle Skigebiete in Europa zu schließen, ist eine Diskussion entbrannt. Sachsen erwägt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und das RKI meldet mehr als 22.000 Neuinfektionen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...