In ihrem Videopodcast hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bedeutung Europas in der Corona-Krise hervorgehoben. Deutschland wolle sich mehr engagieren und setze auf ein europäische Konjunkturprogramm.

Ein wichtiges Ziel sei der Aufbau eines leistungsfähigen Gesundheitssystems in allen Mitgliedstaaten. Merkel trat außerdem Befürchtungen entgegen, dass in der Corona-Krise der Klimaschutz an Bedeutung verlieren könnte. Dieses Thema werde auch in Zukunft auf der EU-Agenda stehen. Deutschland übernimmt am 1.Juli erstmals seit 13 Jahren wieder die EU-Ratspräsidentschaft.