Mercedes-Benz beteiligt sich an Batteriezellenhersteller ACC

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz beteiligt sich an einem großen europäischen Hersteller für Batteriezellen. Damit will die Daimler-Tochter schneller auf reine Elektrofahrzeuge umsteigen können.

SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Unter dem Namen Automotive Cells Company (ACC) haben bereits vor einem Jahr der Autokonzern Stellantis und das französische Mineralölunternehmen TotalEnergies den gemeinsamen Batteriezellenhersteller gegründet. Jetzt steigt Mercedes-Benz als gleichberechtigter Partner in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Damit will das Unternehmen die Entwicklung und Produktion von Hochleistungsbatteriezellen und -modulen der nächsten Generation vorantreiben, teilte das Unternehmen heute mit.

Insgesamt sollen rund sieben Milliarden Euro in das neue Unternehmen investiert werden. Durch öffentliche Fördermittel und Fremdkapital soll die Investitionssumme für Mercedes Benz aber unter einer Milliarde Euro bleiben.

Etwa ab Mitte des Jahrzehnts soll ACC erste Batteriezellen an Mercedes-Benz liefern können. Bis 2030 sollen insgesamt mindestens 120 Gigawattstunden erreicht werden.

Um als Autohersteller vollelektrisch werden zu können, benötigt Mercedes-Benz nach eigenen Angaben 200 Gigawattstunden bis zum Ende des Jahrzehnts. Dafür sollen noch weitere Zellfabriken in Europa und weltweit errichtet werden.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion.