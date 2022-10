per Mail teilen

Die Preise in Deutschland gehen weiter ungebremst durch die Decke. Jetzt kommt eine weitere Hiobs-Botschaft: Sanifair-Wertbons für die Toiletten an Autobahn-Raststätten kosten ab November über 40 Prozent mehr als bisher. Und die Politik? Schweigt. Jan Seidel wundert sich darüber in seiner Kolumne.